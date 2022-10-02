Илон Маск пообещал создать робота-кошкодевочку

Бизнесмен Илон Маск рассказал в социальных сетях, что компания планирует создать «кошкодевочку». Она станет еще одной версией человекоподобного робота Optimus. Отмечается, что сроки появления, цену и характеристики будущей catgirl Маск не назвал.
Ранее основатель Tesla и SpaceX показал публике свое новое творение - предназначенного для выполнения монотонных и опасных проектов робота Optimus.
Бизнесмен пообещал, что наладит поставки роботов по дешевой цене. Стоимость изделий якобы не будет превышать $20 тыс.