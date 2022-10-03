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8 минут назад

В Млечном Пути обнаружили галактическую «преисподнюю»

Lenta.ruиещё 1

Астрономы Сиднейского университета обнаружили гигантское скопление мертвых звезд в Млечном Пути. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В Млечном Пути обнаружили галактическую «преисподнюю»
Фото:  University of Sydney University of Sydney

«Галактическая преисподняя» состоит из черных дыр и нейтронных звезд и демонстрирует принципиально иное распределение объектов и структуру по сравнению с видимой галактикой. 30 процентов «мертвых» звезд были выброшены из Млечного Пути, а толщина скопления более чем в три раза больше толщины родительской галактики.

Такие компактные объекты, как нейтронные звезды и черные дыры, образуются, когда звезды, которые более чем в восемь раз массивнее Солнца, коллапсируют, что сопровождается вспышкой сверхновой. Внешняя газовая оболочка выбрасывается в межзвездное пространство, а ядро сжимается и, в зависимости от начальной массы, превращается либо в сверхплотные нейтронные звезды, либо в черные дыры. Из-за несимметричности взрыва компактные объекты могут выбрасываться в случайном направлении за пределы видимого галактического диска со скоростью до нескольких миллионов километров в час.

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Ученые смоделировали полный жизненный цикл древних звезд, чтобы составить карту распределения остатков древних звезд. Скопление нейтронных звезд и черных дыр оказалось более толстым, чем сам Млечный Путь, и не соответствует спиральной структуре галактики. Некоторые из объектов «преисподней» даже могут находиться в ближайшем звездном окружении Солнца.

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