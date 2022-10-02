Обнаружен летящий в сторону Земли астероид

Российские обсерватории обнаружили летящий в сторону Земли полукилометровый астероид. Об этом сообщает Институт прикладной математики имени Келдыша РАН.
Ночью 1 октября две обсерватории на юге России подтвердили, что новый астероид 2022 SE37 сближается с Землей.
«Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и в обозримом будущем опасности для Земли не представляет», - заявили астрономы.
Ранее телескопы Хаббл и Уэбб запечатлели взрыв после столкновения астероида и зонда ДАРТ.