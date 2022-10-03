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51 минуту назад

Разработчики Google из Японии создали клавиатуру Gboard, сравнимую с ростом человека

Газета.Ruиещё 1

Японское подразделение Google создало клавиатуру Gboard в необычном форм-факторе — длинной палки, сравнимой с ростом человека. Об этом сообщает 9to5Google.

Японские разработчики создали клавиатуру, сравнимую с ростом человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все стандартные клавиши клавиатуры размещены в один ряд, из-за чего длина устройства составляет 1,65 метра. В Google Japan посчитали, что переизобретенная клавиатура Gboard «будет удобна даже на столах со стопками документов», а пользователям будет легче найти нужную клавишу.

Также разработчики заметили, что с такой клавиатурой удобнее вводить текст вдвоем. Например, программистам, работающим над одной частью кода. Клавиатуру можно использовать в качестве линейки и чтобы дотянуться до выключателя с рабочего места.

Это уже не первый подобный эксперимент японского филиала корпорации. В 2021 году они показали вариант клавиатуры в виде чашки для традиционной чайной церемонии.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как пользователи компьютеров могут упростить набор текста по примеру современных смартфонов. Речь идет о сервисах, которые настраивают автоматическое заполнение и замену внутри документов.

Google,
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