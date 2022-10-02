Угрозу сближающегося с Землей астероида оценили

«Известно пока мало. У нас из данных есть только то, что две обсерватории его зафиксировали. Когда они его фиксируют, они фиксируют у этого астероида его размеры и вычисляют орбиту. И если астрономы говорят, что в ближайшее время он не представляет опасности, то можно спокойно выдохнуть на несколько лет или даже десятков лет, то есть в ближайшее время он совсем-совсем никакой опасности не представляет», — рассказал он.