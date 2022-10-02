Названы причины развала крупнейшего организма на планете

Американские ученые выяснили, что самый крупный организм планеты, лес Пандо, постепенно распадается на три части из-за интенсивного выпаса крупного рогатого скота и оленей, поедающих молодые побеги. Статья опубликована в Conservation Science and Practice.

Отмечается, что лес Пандо находится в американском штате Юта. Его площадь составляет в настоящее время порядка 43 гектаров. Уникальность заключается в том, что он представляет собой одно гигантское растение - колонию осинообразного тополя, возраст которой, по разным данным, составляет от 14 тыс. до 1 млн лет.

Климатические изменения, болезни оказывают определенное негативное воздействие на лес, уточняют ученые. Но главными его бедами являются олени и крупный рогатый скот.

Региональные власти предпринимают некоторые усилия для защиты Пандо, но их явно недостаточно. В результате бесконтрольного доступа животных к деревьям, лес редеет, вымирает. Кроме того, меняется состав населяющих его организмов.