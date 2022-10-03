Ученые разработали высокоэффективный метод переработки полиэтилена

Ученые предложили новый способ переработки полиэтилена с помощью металлических катализаторов. Такой подход позволяет разрезать длинные цепи полимера на короткие фрагменты, из которых в дальнейшем можно производить высококачественные пластмассы. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Полиэтилен — один из наиболее распространенных типов пластика. Во всем мире ежегодно производится более ста миллионов тонн этого материала, что составляет треть объема производства всех пластмасс. Из полиэтилена делают пакеты, бутылки, теплоизоляторы и упаковку для продуктов. Соответственно, после использования огромное количество этого материала попадает на свалки. Несмотря на программы переработки, вторую жизнь получает лишь 14% всех изделий из полиэтилена. Из-за стабильности молекул этот материал сложно разложить на составные части, поэтому в результате переработки, в основном, получают полиэтилен низкого качества, который используют, например, для создания садовой мебели и настилов.

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Ученые из Калифорнийского университета в Беркли и Национальной лаборатории имени Лоуренса предложили способ переработки изделий из полиэтилена, с помощью которого можно получить сырье для производства новых качественных пластмасс. Авторы последовательно использовали несколько металлических катализаторов для такого разрушения химических связей в длинных молекулах полимера, чтобы в результате получились одинаковые короткие фрагменты — молекулы полипропилена — цепочки из трех атомов углерода. Именно эти молекулы далее можно использовать в качестве сырья для производства других видов высококачественного пластика, таких как полипропилен. Предложенный процесс поможет снизить потребность в производстве чистого пропилена из ископаемого топлива.

С помощью такого подхода авторы переработали различные типы полиэтилена — прозрачные и непрозрачные бутылки, мягкую упаковку из-под продуктов, а также крышки из твердого пластика. Недавно лаборатория предложила еще одну технологию, позволяющую перерабатывать полиэтиленовые пакеты в клей. Вместе предложенные авторами новые технологии помогут сократить объемы накапливающегося на планете пластика, который сначала попадает на свалки, затем в реки и в океаны.