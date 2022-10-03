Эхо во время разговора может быть признаком слежки за смартфоном

Существуют ряд неочевидных признаков, которые могут указывать на то, что ваш смартфон был взломан злоумышленниками и подвержен прослушке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова специалистов по информационной безопасности.

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Как заявил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов, шпионские программы действуют очень скрытно, поэтому обнаружить их бывает непросто. Выявить слежку помогают внезапный сильный нагрев устройства, быстрая разрядка, зависания или перезагрузки смартфона.

«Также у него [смартфона] могут самостоятельно запускаться разные приложения или появиться характерное «эхо» во время разговора», — пояснил Михайлов.

Кроме того, на слежку могут указывать рост трафика интернета, «непонятные» исходящие звонки и SMS, а также обрывы голосовой связи. ИБ-эксперты назвали взломы смартфонов «реальной проблемой» и порекомендовали своевременно обновлять операционную систему, чтобы минимизировать риск хакерской атаки.