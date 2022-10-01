В Индии запустили связь 5G

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 октября дал старт запуску сетей связи стандарта 5G в стране, передает ТАСС. Сначала сети этого стандарта заработают в ряде крупных городов, в частности в Дели, Мумбаи и Калькутте. К декабрю 2023 года планируется расширить зону действия 5G на всю Индию.
«Наше правительство работает над достижением цели интернета для всех», — сказал Моди.
Он напомнил, что правительство Индии уже оказало поддержку развертыванию сетей стандарта 4G в Индии. Предполагается, что к 2035 году использование технологий 5G принесет стране 450 млрд долларов.