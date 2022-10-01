Google хочет произвести революцию в технологиях поиска

Компания Google на мероприятии Search On рассказала о своём видении будущего поисковых систем и заявила, что намерена произвести настоящую революцию в этих технологиях. Новые тенденции диктуют условия, когда поисковик должен быть не просто сервисом вопросов и ответов, а настоящим исследовательским пространством.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Специалисты Google заявили, что в настоящее время работают над новыми возможностями своих поисковых механизмов. Поисковая выдача будет осуществляться на основе изображения или голосовой диктовки. В идеале компания будет стремиться к формулировке запроса в пару слов вместо текущего максимально точного запроса, и чтобы система могла сразу понимать контекст.