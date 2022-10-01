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1 час назад

Google хочет произвести революцию в технологиях поиска

Ferra.ru

Компания Google на мероприятии Search On рассказала о своём видении будущего поисковых систем и заявила, что намерена произвести настоящую революцию в этих технологиях. Новые тенденции диктуют условия, когда поисковик должен быть не просто сервисом вопросов и ответов, а настоящим исследовательским пространством.

Google хочет произвести революцию в технологиях поиска
Фото: ferra.ruferra.ru

Специалисты Google заявили, что в настоящее время работают над новыми возможностями своих поисковых механизмов. Поисковая выдача будет осуществляться на основе изображения или голосовой диктовки. В идеале компания будет стремиться к формулировке запроса в пару слов вместо текущего максимально точного запроса, и чтобы система могла сразу понимать контекст.

Google стремится уйти от страниц с ответами. Конкретики, как страница поисковой выдачи будет выглядеть, пока нет, но, возможно, это будет что-то похожее на рекомендательную ленту в TikTok. Для реализации своей «идеологии» Google планирует использовать наработки в области искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.

Наука и техника,Google,
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