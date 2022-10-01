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11 минут назад

Роскомнадзор заблокировал сайт популярного аудиостримингового сервиса

Lenta.ru

Роскомнадзор ограничил доступ к странице сайта популярного аудиостримингового сервиса SoundCloud. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Роскомнадзор заблокировал сайт популярного аудиостримингового сервиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации сервиса, доступ к странице сайта soundcloud.com ограничен по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», регламентирующая ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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