iPhone 14 разряжаются быстрее, чем iPhone 13

Китайский блогер протестировал время автономной работы iPhone 13, 13 Pro и Pro Max, iPhone 14, 14 Pro и Pro Max.

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Все модели тестировались в одинаковых условиях: температура помещения, в котором проводилось исследование, составляла 25 градусов по Цельсию, яркость экрана смартфона была установлена на 350 кандел.

Также блогер смотрел на всех моделях ролики в китайских соцсетях TikTok и Douyin. В результате iPhone 14 Pro разрядился на 3% и этому аппарату потребовалось больше всего энергии — другие модели разрядились на 1-2%.

Кроме того, блогер имитировал просмотр онлайн-видео в разрешении 1080р, видеозвонки, прослушивание музыки и загрузку требовательной к ресурсам игры Genshin Impact.