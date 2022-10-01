iPhone 14 разряжаются быстрее, чем iPhone 13

Китайский блогер протестировал время автономной работы iPhone 13, 13 Pro и Pro Max, iPhone 14, 14 Pro и Pro Max.
Все модели тестировались в одинаковых условиях: температура помещения, в котором проводилось исследование, составляла 25 градусов по Цельсию, яркость экрана смартфона была установлена на 350 кандел.
Также блогер смотрел на всех моделях ролики в китайских соцсетях TikTok и Douyin. В результате iPhone 14 Pro разрядился на 3% и этому аппарату потребовалось больше всего энергии — другие модели разрядились на 1-2%.
Кроме того, блогер имитировал просмотр онлайн-видео в разрешении 1080р, видеозвонки, прослушивание музыки и загрузку требовательной к ресурсам игры Genshin Impact.
В результате самое длинное время автономной работы оказалось у iPhone 13 Pro Max, проработавшего 9 часов и 3 минуты. Второе и третье места поделили iPhone 14 Pro Max и iPhone 14, с результатом в 8 часов 31 минута и 7 часов 24 минуты. Четвёртое, пятое и шестое места достались iPhone 13, 14 Pro и 13 Pro.