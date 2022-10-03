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13 минут назад

Илон Маск пообещал фанатам версию робота Optimus в виде "девочки-кошки"

Газета.Ruиещё 1

Бизнесмен Илон Маск пообещал в ближайшем будущем выпустить новую версию своего человекоподобного робота Optimus, которая будет выглядеть как «девочка-кошка». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Маск пообещал версию робота Optimus в виде «девочки-кошки»
Фото: TeslaTesla

«На самом деле мы планируем выпустить версию Optimus в виде «девочки-кошки»», — написал Маск в социальной сети, отвечая на вопросы подписчиков о перспективах такой разработки.

Весной 2022 года миллиардер заявил о том, что в будущем секс-роботы получат широкое распространение и люди начнут воспринимать их как реальных половых партнеров. Тогда он упомянул о том, что уже «пообещал интернету» выпустить роботизированную «девушку-кошку».

Первый рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Optimus был представлен Илоном Маском в ходе презентации Tesla AI Day 2022. Робот двигается пока не слишком уверенно, однако уже способен переносить коробки, махать рукой и, например, поливать цветы. Маск рассчитывает, что робот в будущем сможет выполнять задачи, позволяющие ему заменить человека в определенных сферах деятельности.

Наука и техника,Илон Маск,
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