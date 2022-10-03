Маск пообещал версию робота Optimus в виде «девочки-кошки»

Бизнесмен Илон Маск пообещал в ближайшем будущем выпустить новую версию своего человекоподобного робота Optimus, которая будет выглядеть как «девочка-кошка». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Tesla Tesla

«На самом деле мы планируем выпустить версию Optimus в виде «девочки-кошки»», — написал Маск в социальной сети, отвечая на вопросы подписчиков о перспективах такой разработки.

Весной 2022 года миллиардер заявил о том, что в будущем секс-роботы получат широкое распространение и люди начнут воспринимать их как реальных половых партнеров. Тогда он упомянул о том, что уже «пообещал интернету» выпустить роботизированную «девушку-кошку».