Tesla показала рабочего робота Optimus

В ходе презентации Tesla AI Day 2022 Илон Маск продемонстрировал первый рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Optimus, сообщает портал Engadget.

Отмечается, что робот двигается пока не слишком уверенно, однако уже способен переносить коробки, махать рукой и, например, поливать цветы. Руки Optimus разработаны по подобию человеческих и умеют взаимодействовать практически с любым предметом. По заявлению самого Маска, робот впервые самостоятельно прошел без страхующих опор именно во время презентации.

Tesla Optimus ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению на основе автопилота. Заявлено, что аккумулятора емкостью 2,3 кВт/ч должно хватать на день работы при номинальном напряжении 52 В. Масса робота составит в пределах 73 кг. Optimus сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать грузы до 20 кг.

Илон Маск рассчитывает, что робот в будущем сможет выполнять задачи, позволяющие ему заменить человека в определенных сферах деятельности.

В случае успеха Optimus будет стоить менее $20 тыс. Когда состоится релиз робота-гуманоида, пока не сообщается.