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3 часа назад

Tesla показала рабочего робота Optimus, который заменит людей на производстве

Газета.Ruиещё 1

В ходе презентации Tesla AI Day 2022 Илон Маск продемонстрировал первый рабочий прототип робота-гуманоида Tesla Optimus, сообщает портал Engadget.

Tesla показала рабочего робота Optimus
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что робот двигается пока не слишком уверенно, однако уже способен переносить коробки, махать рукой и, например, поливать цветы. Руки Optimus разработаны по подобию человеческих и умеют взаимодействовать практически с любым предметом. По заявлению самого Маска, робот впервые самостоятельно прошел без страхующих опор именно во время презентации.

Tesla Optimus ориентируется в пространстве благодаря компьютерному зрению на основе автопилота. Заявлено, что аккумулятора емкостью 2,3 кВт/ч должно хватать на день работы при номинальном напряжении 52 В. Масса робота составит в пределах 73 кг. Optimus сможет передвигаться со скоростью 8 км/ч и поднимать грузы до 20 кг.

Илон Маск рассчитывает, что робот в будущем сможет выполнять задачи, позволяющие ему заменить человека в определенных сферах деятельности.

В случае успеха Optimus будет стоить менее $20 тыс. Когда состоится релиз робота-гуманоида, пока не сообщается.

Ранее Илон Маск рассказал о способности Cybertruck плавать по рекам и

Наука и техника,Илон Маск,
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