Microsoft и Netflix замедлили Интернет в России

Ещё несколько месяцев назад компания Google объявила об отключении в России своих CDN-серверов, что снизило скорость работы сервисов корпорации в стране.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Теперь же подобное провернуть решили и Microsoft с Netflix. Речь идёт о CDN-серверах в московской точке обмена трафиком MSK-IX. Из-за их отключения, скорость работы Интернета при попытке зайти на ряд сайтов сильно просядет в сравнении с тем, как оно было раньше.

Стоит отметить, что подобные отключения связаны с международными санкциями, наложенными на Россию. В первую очередь речь идёт об американских санкциях — большая часть технологических компаний базируются именно что в США.