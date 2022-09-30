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8 минут назад

Microsoft и Netflix замедлили Интернет в России

Ferra.ru

Ещё несколько месяцев назад компания Google объявила об отключении в России своих CDN-серверов, что снизило скорость работы сервисов корпорации в стране.

Microsoft и Netflix замедлили Интернет в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же подобное провернуть решили и Microsoft с Netflix. Речь идёт о CDN-серверах в московской точке обмена трафиком MSK-IX. Из-за их отключения, скорость работы Интернета при попытке зайти на ряд сайтов сильно просядет в сравнении с тем, как оно было раньше.

Стоит отметить, что подобные отключения связаны с международными санкциями, наложенными на Россию. В первую очередь речь идёт об американских санкциях — большая часть технологических компаний базируются именно что в США.

Напомним, что из-за отключения CDN-серверов Google замедлилась работа множества сайтов. В первую очередь это внутренние сервисы поискового гиганта.

Наука и техника,Netflix,Google,Microsoft,
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