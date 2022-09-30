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21 минуту назад

Российский спутник снял из космоса ураган "Иэн"

ТАСС

Российский спутник "Метеор-М" снял ураган "Иэн", который обрушился на штат Флорида США. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

Российский спутник снял из космоса ураган "Иэн"
Фото: РоскосмосРоскосмос

"А вот как ураган выглядит из космоса - на снимках российского аппарата "Метеор-М", - говорится в сообщении.

24 сентября президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Ранее специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев с Международной космической станции (МКС) снял из космоса зарождающийся ураган над Карибским бассейном.

Также ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon, на котором в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС) отправится космонавт Анна Кикина, перенесен из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Иэн". Запуск был запланирован на 3 октября. В экипаж корабля вошли астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA, Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката.

Наука и техника,Анна Кикина,Олег Артемьев,Джозеф Байден,Роскосмос,NASA,
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