Российский спутник снял из космоса ураган "Иэн"

Российский спутник "Метеор-М" снял ураган "Иэн", который обрушился на штат Флорида США. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

Фото: Роскосмос Роскосмос

"А вот как ураган выглядит из космоса - на снимках российского аппарата "Метеор-М", - говорится в сообщении.

24 сентября президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Ранее специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев с Международной космической станции (МКС) снял из космоса зарождающийся ураган над Карибским бассейном.