Российский спутник снял из космоса ураган "Иэн"

Российский спутник "Метеор-М" снял ураган "Иэн", который обрушился на штат Флорида США. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.
"А вот как ураган выглядит из космоса - на снимках российского аппарата "Метеор-М", - говорится в сообщении.
24 сентября президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за приближающегося тропического шторма "Иэн" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Ранее специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев с Международной космической станции (МКС) снял из космоса зарождающийся ураган над Карибским бассейном.
Также ранее сообщалось, что запуск корабля Crew Dragon, на котором в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС) отправится космонавт Анна Кикина, перенесен из-за обрушившегося на штат Флорида урагана "Иэн". Запуск был запланирован на 3 октября. В экипаж корабля вошли астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA, Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката.