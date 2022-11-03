Как поставить две копии одного приложения на Android

Вам когда-нибудь хотелось сделать так, чтобы на телефоне можно было запускать две копии какого-либо приложения одновременно? Например, два клиента социальных сетей, личный и рабочий. Если да, то есть хорошие новости — это возможно благодаря клонированию приложений. И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Фото: ТАСС ТАСС

Встроенные инструменты клонирования в Android

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Некоторые Android-смартфоны поддерживают клонирование приложений по умолчанию. Они позволяют запускать несколько копий одного приложения без установки инструментов от сторонних разработчиков. Сейчас эта фишка доступна на смартфонах Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus и некоторых других брендов.

Разные производители называют средства для клонирования по-разному. На Samsung программа называется Dual Messenger, тогда как на OnePlus — Parallel Apps. Если вы не знаете, поддерживает ли ваш телефон нечто подобное, то поищите информацию в Интернете.

Инструменты от сторонних разработчиков

Если же ваш смартфон не имеет встроенных методов клонирования, то не проблема: в Google Play можно найти множество приложений, созданных специально для таких случаев. Среди них можно выделить тройку лучших.

Parallel Space — первопроходец в области клонирования приложений. Данная программа разработана на основе multiDroid, первой и самой быстрой системы виртуализации для Android. На Parallel Space копии приложений работают независимо друг от друга за счет отдельных файлов данных. Более того, утилита также защищает ваши персональные данные, позволяя поместить клонированные приложения в приватную папку через режим инкогнито. Сейчас она поддерживает все популярные мессенджеры и клиенты социальных сетей.

LBE Tech

Dual Space отличается низкой нагрузкой на процессор телефона и отличной поддержкой социальных сетей. Утилита хорошо справляется с менеджментом уведомлений от клонированных приложений — копии не будут мешать сообщениям от оригиналов. Функция Private Space также позволяет использовать несколько аккаунтов от социальных сетей в условиях полной приватности, без каких-либо следов. Да и само по себе клонирование работает быстро.

DUALSPACE

2Accounts хорошо подойдет тем, кто, например, хочет завести несколько учетных записей в какой-нибудь мобильной игре. Благодаря функции Virtual Space утилита сохраняет данные клонированных приложений в отдельном хранилище, что помогает нормальной работе уведомлений и передаче информации. Наконец, 2Accouts разрешает спрятать клонированные программы в тайной папке и поставить пароль для защиты персональных данных.