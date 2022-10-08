10 вещей, которыми нельзя чистить экран телефона

Если вы вдруг не знали, смартфоны — самый настоящий магнит для бактерий и всяческой грязи. Из-за того, что мы носим их с собой и постоянно трогаем грязными руками, на экране естественным образом скапливается микроскопический мусор, но очищать его чем попало не следует. Портал «Лайфхакер» собрал список предметов, которыми не стоит чистить смартфон.

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Бумажные салфетки

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Бумажные салфетки и полотенца хорошо подходят для мытья кухни или рук, однако из-за своего состава они оставляют на экране телефона микроскопические частицы целлюлозы, которые могут поцарапать стекло.

Стеклоочиститель

Да, экраны смартфонов сделаны из стекла, но их ни в коем случае нельзя обрабатывать моющими средствами для окон. Химикаты способны разъесть защитное напыление, которым покрыто стекло. Кроме того, абразивные средства также могут расцарапать экран.

Бытовая химия

Чистящие средства для кухни, туалета, керамики, кафеля и других поверхностей тоже лучше держать подальше от телефонов, так как они уничтожают олеофобное покрытие экранов, которое отталкивает жир.

Продукты для снятия макияжа

Можно подумать, что косметические средства для лица априори должны быть более щадящими, но нет: то, что хорошо ложится на кожу, плохо ложится на смартфоны. Специальные средства для очистки макияжа нередко содержат агрессивные химикаты.

Одежда

Протирать экраны смартфонов футболкой или об джинсовые брюки — плохая привычка. Грубая ткань запросто поцарапает экран и повредит олеофобное покрытие. Если вам страсть как не нравятся жирные отпечатки пальцев, лучше носите с собой тряпочку из микрофибры.

Спирт

Возвращаясь к вопросу о химикатах, один из самых часто встречающихся — это спирт. Даже не думайте протирать экран телефона спиртом, если не хотите попрощаться с защитным покрытием от царапин. Также всегда проверяйте, что чистящие средства и салфетки для экранов, которыми вы пользуетесь, не содержат спирт.

Уксус

Раствор уксуса и воды можно использовать для чистки корпуса телефона, но он крайне опасен для стеклянных компонентов, вроде экрана и линз камеры. Из-за своей кислотности химикат разъедает защитное покрытие.

Дезинфицирующие салфетки

Та же самая история, что и со спиртом, только здесь к разъедающему эффекту химикатов добавляются грубые волокна целлюлозы. Более того, влага на дезинфицирующих салфетках может даже вызвать коррозию.

Мыло

Если рассуждать технически, то мыло не запрещено для чистки мобильных экранов: главное —чтобы оно не попало внутрь корпуса. Но в случае, если вы перестараетесь, влажная чистка мылом повредит олеофобное покрытие.

Бензин