Xiaomi анонсировала фотофлагман за 45 тыс. рублей

Основатель Xiaomi Лэй Цзюн анонсировал в соцсети Weibo новый смартфон 12T Pro, который станет первым устройством компании с 200-мегапиксельной камерой. Об этом сообщает издание MyDrivers. Модель называли «королем пикселей от Xiaomi».

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По данным СМИ, «сердцем» главного фотомодуля новинки станет камера Samsung HP1 с диагональю матрицы 1/1,22 дюйма, что несколько больше 1/1,28-дюймового сенсора предыдущей 200-мегапиксельной камеры Sony IMX707. Отмечается, что истинный размер пикселя HP1 равен 0,64 мкм, однако при помощи «биннинга» камера способна объединять несколько маленьких пикселей в один большой размером 1,28 мкм, что положительно сказывается на качестве фотографий, сделанных при плохом освещении. В таком режиме съемки 12T Pro может делать фотографии с максимальным разрешением 50 Мп.

Инсайдер Роланд Квандат утверждает, что 12T Pro выйдет в двух версиях: с модулями оперативной и постоянной памяти на 8 и 256 ГБ, а также 12 и 256 ГБ.