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9 минут назад

iPhone 14 Pro занял второе место в рейтинге камерофонов, уступив китайскому флагману

Газета.Ru

Эксперты портала DxOMark протестировали возможности камеры нового флагмана от Apple iPhone 14 Pro. Смартфону не удалось стать лучшим камерофоном в мире — он занял лишь вторую строчку рейтинга.

Камеру iPhone 14 Pro признали второй лучшей в мире
Фото: Apple Apple

iPhone 14 Pro набрал 146 очков, уступив лидеру в лице Honor Magic4 Ultimate лишь один балл. На третьей строчке расположился Huawei P50 Pro, а на четвертой прошлогодний флагман Apple — iPhone 13 Pro.

В качестве плюсов фотосъемки эксперты DxOMark назвали высокое качество снимков днем и ночью, хорошую работу телеобъектива, макрорежим, а также идеальную стабилизацию изображения.

Среди минусов были выделены засветы при съемки неба, ореолы вокруг объектов, а также несовершенный баланс белого.

Между тем, по части видеосъемки iPhone 14 Pro был признан лучшим в мире — смартфон набрал 149 баллов против 137 Honor Magic4 Ultimate.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что iPhone 14 Pro Max получил награду DisplayMate за лучший дисплей для смартфонов. До iPhone 14 Pro Max первую строчку в рейтинге занимал iPhone 13 Pro Max. Сейчас прошлогодний смартфон Apple спустился на вторую строчку.

Наука и техника,Apple,
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