В ОАЭ в октябре откроется первый виртуальный медицинский университет

«Различные лаборатории Медицинского центра и Медицинский университет Персидского залива перейдут в метавселенную, что даст студентам возможность учиться в виртуальном мире, создавать свои аватары, взаимодействовать с преподавателями и другими студентами в метавселенной. Они также смогут отрабатывать навыки на виртуальных пациентах и смоделированных 3D-лабораториях с использованием методов геймификации для быстрого обучения», – говорится на сайте компании.