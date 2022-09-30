В ОАЭ в октябре откроется первый виртуальный медицинский университет

В октябре в Объединенных Арабских Эмиратах компания Thumbay Group планирует открыть виртуальный Медицинский университет Персидского залива, об этом говорится на сайте компании.
«Различные лаборатории Медицинского центра и Медицинский университет Персидского залива перейдут в метавселенную, что даст студентам возможность учиться в виртуальном мире, создавать свои аватары, взаимодействовать с преподавателями и другими студентами в метавселенной. Они также смогут отрабатывать навыки на виртуальных пациентах и смоделированных 3D-лабораториях с использованием методов геймификации для быстрого обучения», – говорится на сайте компании.
Также компания планирует открыть госпиталь, который будет полноценным виртуальным медицинским учреждением, где широко станут применять технологии искусственного интеллекта, а пациенты в общении с врачами смогут использовать аватары.
Фармацевты в аптеке больницы будут заранее проинформированы, за какими препаратами пришли пациенты. Людей с ограниченными возможностями будут лечить на дому с помощью виртуальных технологий, а для тяжело больных пациентов специальные технологии будут воссоздавать в больнице домашнюю обстановку.
Оплатить как образовательные, так и медицинские услуги можно будет в криптовалюте.