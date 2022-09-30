Археологи: детей носили в слингах-переносках еще 10 тысяч лет назад

Исследователи из Монреальского Университета выяснили, что двухмесячную девочку из захоронения в Европе похоронили в шарфе-слинге, украшенном бусами из ракушек. Работа опубликована в Journal of Archaeological Method and Theory.

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Ученые обнаружили могилу девочки-младенца, которой дали имя Нив, итальянской пещере Арма Вейрана в 2017 году. Несмотря на то, что ткани в могиле не сохранились, авторы нового исследования считают, что в течение короткой жизни младенца ее носили в украшенном ракушками слинге.

На это указывают отверстия в раковинах, которые, вероятно, кто-то связал вместе и пришил их к ткани, меху или шкуре. В современных популяциях собирателей подобные украшения нашивают на детские слинги. Кроме того, поза, в которой был похоронен ребенок, также подтверждает, что эта повязка была именно слингом, а не одеялом или пеленкой.

Предыдущее исследование бус Нив, проведенное в 2017 году, показало, что на их изготовление ушло несколько часов работы. Решение закопать ценные украшения вместе с умершей показывает, насколько ее любили в общине.

Тщательное сканирование раковин показало, что они сильно изношены, то есть их использовали еще до рождения девочки. Возможно, их дарили бабушки и дедушки в знак заботы о новорожденной.