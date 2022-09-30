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1 час назад

Ученый создал лазерную пушку на основе ИИ, которая убивает тараканов

Газета.Ru

Ученый Ильдар Рахматулин из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге создал лазерную турель с искусственным интеллектом, которая уничтожает тараканов. Свою работу исследователь опубликовал в журнале Oriental Insects.

Ученый создал лазерную пушку на основе ИИ, которая убивает тараканов
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам ученого, ИИ обрабатывает цифровой сигнал с двух камер, чтобы определить положение таракана. Затем он передает эту информацию на гальванометр, который нужным образом меняет направление лазера, чтобы точно выстрелить в цель. Мощность лазера можно настраивать: при низкой мощности таракана можно спугнуть, при высокой — убить. Устройство также можно использовать для борьбы с другими насекомыми, например, шершнями или мухами.

По информации Рахматулина, все использованное им оборудование стоит в пределах 250 долларов США. Он также опубликовал все данные о том, как создавалась эта установка. По его словам, ее может собрать любой желающий. В будущем Рахматулин планирует усовершенствовать свое устройство, прежде чем его можно будет развернуть в больших масштабах.

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