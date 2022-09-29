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1 час назад

«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии

RT на русском

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK Клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии
Фото:  ВКонтакте ВКонтакте

Отмечается, что новая функция будет полезна не только начинающим клиперам, но и опытным креаторам, которые предпочитают создавать и монтировать контент при помощи профессиональных инструментов на ПК или ноутбуках.

Загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «ВКонтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении VK Клипов, пользователи сайта могут публиковать видео хронометражем до трёх минут. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.

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