Intel захотела «подружиться» с Apple

В Intel рассказали о планах наладить партнерские отношения с Apple. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com imago stock&people / Globallookpress.com

Журналисты ссылаются на внутреннее мероприятие Intel, в рамках которого топ-менеджеры компании отчитывались об успехах и рассказывали о планах. Так, в том числе в корпорации заявили о намерении удержать Apple в качестве одного из заказчиков процессоров для компьютеров.

О том, что Intel хочет снова «подружиться» с Apple, заявила вице-президент Мишель Джонстон Холтхаус: «Никогда не перестану пытаться сделать так, чтобы Apple снова стала нашим клиентом». По словам Холтхаус, компания Тима Кука перешла на процессоры собственного производства из-за высокой производительность чипов. Топ-менеджер отметила, что для возобновления партнерских отношений Intel должна разработать достаточно мощные процессоры, чтобы удовлетворить заказчика.

Журналисты напомнили, что в октябре 2021 года генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявлял, что компания не теряет надежды вернуть Apple в качестве одного из своих основных заказчиков. В настоящий момент все компьютеры американского бренда, кроме устаревшего Mac Pro, работают на базе ARM-процессоров Apple Silicon.