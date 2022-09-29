Двуногий робот Cassie стал мировым рекордсменом в забеге на 100 метров

Специалисты из университета штата Орегон провели испытания скоростных способностей своего двуногого робота Cassie, в результате которых машина показала исключительный результат. Об этом сообщает издание TMZ.

Фото: Oregon State Univercity Oregon State Univercity

Отмечается, что робот преодолел дистанцию в 100 метров за 24,73 секунды. Данный показатель является рекордом для роботов, перемещающихся на двух конечностях. Во всяком случае, на этом настаивает исследовательская группа университета и жюри книги рекордов Гиннеса.

Добиться такого результата Cassie помогли механические ноги, анатомия которых повторяет конечности страуса. Хотя робот относительно быстро бегает, он является абсолютно «слепым», поскольку не имеет встроенных камер или радаров.

Рекордом на «стометровке» среди людей является показатель 9,58 секунды. Его в 2009 году установил ямайский атлет Усейн Болт.

Cassie – это не серийная модель. Робот является прототипом, созданным сотрудниками штата Орегон для обучения роботов хождению.