Двуногий робот Cassie стал мировым рекордсменом в забеге на 100 метров

Специалисты из университета штата Орегон провели испытания скоростных способностей своего двуногого робота Cassie, в результате которых машина показала исключительный результат. Об этом сообщает издание TMZ.
Отмечается, что робот преодолел дистанцию в 100 метров за 24,73 секунды. Данный показатель является рекордом для роботов, перемещающихся на двух конечностях. Во всяком случае, на этом настаивает исследовательская группа университета и жюри книги рекордов Гиннеса.
Рекордом на «стометровке» среди людей является показатель 9,58 секунды. Его в 2009 году установил ямайский атлет Усейн Болт.
Cassie – это не серийная модель. Робот является прототипом, созданным сотрудниками штата Орегон для обучения роботов хождению.
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