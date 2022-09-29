Google разрабатывает новую поисковую систему

На традиционном мероприятии Search On американская компания Google продемонстрировала множество различных способов поиска в Сети. В частности, вопросы поисковой системе можно задавать в виде изображений или проговаривать их в микрофон устройства, а поисковая выдача больше не будет выглядеть как лента со ссылками.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Компания Google вынуждена внедрять изменения в интерфейс в соответствии с актуальными трендами, стараясь создать своеобразный аналог рекомендательной системы в социальной сети TikTok. У разработчиков поисковика Google на данный момент нет конкретного ответа, на что будет похожа такая лента, однако специалисты активно работают в данном направлении.

В корпорации стараются отойти от традиционной модели, при которой для получения нужного результата в поиске необходимо вводить максимально корректный запрос. Изменить положение вещей могут помочь последние достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.