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19 минут назад

Google ведет разработку совершенно новой поисковой системы

FBM.ru

На традиционном мероприятии Search On американская компания Google продемонстрировала множество различных способов поиска в Сети. В частности, вопросы поисковой системе можно задавать в виде изображений или проговаривать их в микрофон устройства, а поисковая выдача больше не будет выглядеть как лента со ссылками.

Google разрабатывает новую поисковую систему
Фото: FBM.ruFBM.ru

Компания Google вынуждена внедрять изменения в интерфейс в соответствии с актуальными трендами, стараясь создать своеобразный аналог рекомендательной системы в социальной сети TikTok. У разработчиков поисковика Google на данный момент нет конкретного ответа, на что будет похожа такая лента, однако специалисты активно работают в данном направлении.

В корпорации стараются отойти от традиционной модели, при которой для получения нужного результата в поиске необходимо вводить максимально корректный запрос. Изменить положение вещей могут помочь последние достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения.

Современный поиск перестанет быть системой вопросов и ответов — он трансформируется в систему исследования и изучения информации, инструмент для открытий и попыток определить то, на что прямых ответов вовсе нет.

Наука и техника,Google,
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