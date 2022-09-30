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1 час назад

В NASA хотят продлить жизнь телескопа Hubble с помощью корабля SpaceX Dragon

Газета.Ruиещё 9

NASA и SpaceX исследуют возможность восстановления орбиты телескопа Hubble с помощью корабля Dragon. Об этом сообщает NASA.

В NASA хотят продлить жизнь телескопа Hubble с помощью корабля SpaceX Dragon
Фото: NASANASA

Телескоп Hubble был запущен в 1990 году и обладал самым высоким разрешением среди всех обсерваторий до запуска James Webb в 2021 году. Он был выведен на орбиту с помощью Space Shuttle, таким же образом осуществлялось техническое обслуживание обсерватории после запуска. С тех пор, как шаттлы вывели из эксплуатации в 2011 году, считалось, что обслуживать Hubble нечем — корабль «Союз» слишком мал и заведомо не предназначен для таких сложных операций по целому ряду параметров.

Теперь американское космическое агентство, SpaceX и фирма Polaris подписали соглашение об исследовании возможности обслуживания телескопа кораблями компании Илона Маска. Подразумевается, что для этого может подойти одна из версий Dragon. Инженерам предстоит оценить, хватит ли возможностей корабля, чтобы безопасно сблизиться с обсерваторий, состыковаться с ней и передвинуть на более высокую орбиту. Кроме того, любая другая частная компания также может провести подобное исследование в инициативном порядке и предложить свои услуги.

Hubble постепенно тормозится об атмосферу, и его орбита снижается. Поднятие орбиты с помощью двигателей поможет продлить миссию на дополнительные несколько лет. Без этого сход телескопа с орбиты ожидался после 2030 года.

Ранее астрономы обнаружили сверхновую первого поколения звезд во вселенной, а NASA опубликовало видео тарана астероида Диморф американским космическим зондом DART.

Наука и техника,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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