Окаменелый червь помог уточнить эволюцию современных животных

Международная группа ученых обнаружила, что хорошо сохранившийся окаменелый червь возрастом 518 миллионов лет является предком трех групп ныне живущих групп — брахиоподов, мшанок и форонидов. Находка помогла лучше понять эволюцию этих групп и объяснить их сходства с кольчатыми червями. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Брахиоподы — это тип морских беспозвоночных, которые внешне напоминают двустворчатых моллюсков. Они имеют двустворчатую раковину и живут, прикрепляясь к морскому дну, скалам или рифам. Однако внутри брахиоподы сильно отличаются: они фильтруют воду с помощью пары щупалец, сложенных в орган в форме подковы. Этот орган называется лофофором. Помимо брахиоподов, он присутствует у форонид («подковообразные черви») и мшанок («мохообразные животные»). Молекулярные исследования, которые реконструируют эволюционные цепочки с использованием аминокислотных последовательностей, согласуются с анатомическими данными о том, что брахиоподы, мшанки и форониды являются ближайшими живыми родственниками. Их относят к одной группе — щупальцевые (Lophophorata), в честь их необычного органа. При этом щупальцевые еще и напоминают кольчатых червей. «Биологи давно заметили, что брахиоподы имеют множественные парные полости тела, уникальные почечные структуры и пучки щетинок на спине у личинок. Это сходство привело их к тому, что они заметили, насколько брахиоподы напоминают кольчатых червей», — рассказал Джейкоб Винтер из Бристолького университета.

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Международная группа ученых провела тщательное исследование новой окаменелости из Китая — ископаемого червя длиной 1,27 см), названного Wufengella. Червь был покрыт плотным, регулярно перекрывающимся набором пластин на спине. Многочисленные доли, пучки щетинок и множество раковин на спине свидетельствуют о том, что он был сегментированным, как дождевой червь.

Ученые пришли к выводу, что вуфенгелла принадлежит к вымершей группе раковинных организмов томмотид, которые жили в кембрийском периоде (538,8 — 485,4 миллионов лет назад). Они имеют решающее значение для понимания того, как эволюционировали щупальцевые (Lophophorata). И теперь вуфенгелла помогла палеонтологам понять, как брахиоподы развивались и почему сейчас имеют две раковины со множеством раковиноподобных пластин, расположенных в виде конуса или трубки.

Исследователи полагают, что в какой-то момент томмотидный предок щупальцевых стал сидячим и развил суспензионное питание (улавливание частиц, взвешенных в воде). Затем длинное червивое тело с многочисленными повторяющимися сегментами стало менее полезным и уменьшилось. Вуфенгелла помогла ученым понять, что сходства кольчатых червей и щупальцевых (Lophophorata) являются отражением общего происхождения.