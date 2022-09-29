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1 час назад

Окаменелый червь помог уточнить эволюцию трех групп современных животных

InScience

Международная группа ученых обнаружила, что хорошо сохранившийся окаменелый червь возрастом 518 миллионов лет является предком трех групп ныне живущих групп — брахиоподов, мшанок и форонидов. Находка помогла лучше понять эволюцию этих групп и объяснить их сходства с кольчатыми червями. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Окаменелый червь помог уточнить эволюцию современных животных
Фото: InScienceInScience

Брахиоподы — это тип морских беспозвоночных, которые внешне напоминают двустворчатых моллюсков. Они имеют двустворчатую раковину и живут, прикрепляясь к морскому дну, скалам или рифам. Однако внутри брахиоподы сильно отличаются: они фильтруют воду с помощью пары щупалец, сложенных в орган в форме подковы. Этот орган называется лофофором. Помимо брахиоподов, он присутствует у форонид («подковообразные черви») и мшанок («мохообразные животные»). Молекулярные исследования, которые реконструируют эволюционные цепочки с использованием аминокислотных последовательностей, согласуются с анатомическими данными о том, что брахиоподы, мшанки и форониды являются ближайшими живыми родственниками. Их относят к одной группе — щупальцевые (Lophophorata), в честь их необычного органа. При этом щупальцевые еще и напоминают кольчатых червей. «Биологи давно заметили, что брахиоподы имеют множественные парные полости тела, уникальные почечные структуры и пучки щетинок на спине у личинок. Это сходство привело их к тому, что они заметили, насколько брахиоподы напоминают кольчатых червей», — рассказал Джейкоб Винтер из Бристолького университета.

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Международная группа ученых провела тщательное исследование новой окаменелости из Китая — ископаемого червя длиной 1,27 см), названного Wufengella. Червь был покрыт плотным, регулярно перекрывающимся набором пластин на спине. Многочисленные доли, пучки щетинок и множество раковин на спине свидетельствуют о том, что он был сегментированным, как дождевой червь.

Ученые пришли к выводу, что вуфенгелла принадлежит к вымершей группе раковинных организмов томмотид, которые жили в кембрийском периоде (538,8 — 485,4 миллионов лет назад). Они имеют решающее значение для понимания того, как эволюционировали щупальцевые (Lophophorata). И теперь вуфенгелла помогла палеонтологам понять, как брахиоподы развивались и почему сейчас имеют две раковины со множеством раковиноподобных пластин, расположенных в виде конуса или трубки.

Исследователи полагают, что в какой-то момент томмотидный предок щупальцевых стал сидячим и развил суспензионное питание (улавливание частиц, взвешенных в воде). Затем длинное червивое тело с многочисленными повторяющимися сегментами стало менее полезным и уменьшилось. Вуфенгелла помогла ученым понять, что сходства кольчатых червей и щупальцевых (Lophophorata) являются отражением общего происхождения.

Один из авторов исследования, Грег Эджкомб из Музея естественной истории (Лондон, Великобритания), считает, что это открытие подчеркивает важность окаменелостей для реконструкции эволюции : «Мы получаем неполную картину, рассматривая только живых животных с относительно небольшим количеством анатомических признаков, общих для разных типов. С такими окаменелостями, как вуфенгелла, мы можем проследить родословную до ее корней и понять, что когда-то эти типы выглядели совершенно по-другому и вели совсем другой образ жизни, иногда уникальный, а иногда общий с более дальними родственниками».

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