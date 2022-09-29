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12 минут назад

Ученые рассказали, как пандемия COVID-19 изменила личности людей

Москва24иещё 1

Из-за пандемии коронавирусной инфекции люди стали менее уступчивыми, открытыми и добросовестными. Такой вывод сделали психологи из Мичиганского университета, проведя исследование. Материал опубликован в журнале PLOS.

Пандемия COVID-19 изменила личности людей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Группа исследователей собрала данные 7 тысяч человек в возрасте от 18 до 109 лет. Они проходили тесты в онлайн-формате на личностные качества несколько раз: до февраля 2020 года, в этом же году позже, а также в 2021 и 2022 годах.

Психологи проанализировали полученные данные и заметили тенденцию к снижению невротизма (черта личности, которая характеризуется неспособностью регулировать негативные эмоции. – Прим. ред.), экстраверсии, добросовестности. Ученые поняли, что подобные изменения больше коснулись молодых людей.

Психологи добавили, что пандемия COVID-19 предоставила уникальную возможность увидеть, как общее стрессовое состояние в мире оказало влияние на отдельного человека.

"<…> Мы смогли выявить социальную тенденцию. Примечательно, что она больше коснулась молодого поколения – у них менее стабильная психика, и пандемия нарушила привычный уклад жизни", – поделились психологи.

Ранее американские ученые из медицинского колледжа штата Пенсильвания в Херши впервые выявили последствия влияния загрязненного воздуха на состояние здоровья подростков.

По данным исследования, у 79% человек в течение суток фиксировалась аритмия, у 48% – выявили преждевременные сокращения в двух отделах сердца, у 40% – преждевременные сокращения предсердий, у 12% – преждевременные сокращения желудочков.

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