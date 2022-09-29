Новый препарат от болезни Альцгеймера снизил скорость ее прогрессирования

Экспериментальный препарат леканемаб на 27% замедлил прогрессирование болезни Альцгеймера у людей на ранних стадиях, сообщает HealthDay News.

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Японская фармацевтическая компания Eisai сообщила об окончании 3-й фазы клинического испытания моноклонального антитела под названием «Леканемаб» для удаления амилоидных бляшек в головном мозге, которые связывают с возникновением болезни Альцгеймера. Согласно пресс-релизу компании, лечение леканемабом замедлило прогрессирование болезни на 27% по сравнению с плацебо.

В новом испытании приняли участие почти 1800 пациентов с болезнью Альцгеймера на ранней стадии. Исследователи в течение 18 месяцев отслеживали когнитивные функции пациентов, используя шкалу CDR-SB для количественной оценки памяти, ориентации в пространстве, логичности суждений, способности ухода за собой.

ПЭТ-сканирование головного мозга пациентов также показало заметное снижение количества амилоидных белковых бляшек, которые могут быть причиной возникновения болезни Альцгеймера. Ранее одобренный в США препарат Aduhelm также уменьшает количество амилоидных бляшек в головном мозге, но его прием в итоге не привел к реальному замедлению болезни. Некоторые ученые начали полностью отказываться от «амилоидоцентрического» подхода к лечению болезни Альцгеймера.

Что касается возможных побочных эффектов, 21,3% принимавших леканемаб и 9,3% тех, кто принимал плацебо, столкнулись с кровоизлияниями в мозг. Результаты еще не были опубликованы ни в одном рецензируемом медицинском журнале, их обнародование запланировано на ноябрь 2022 года.