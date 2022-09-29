Razer готовит конкурента SteamDeck

В ходе выставки MWC в Лас-Вегасе Verizon, Razer и Qualcomm объявили о партнерстве для создания первой в мире портативной консоли с поддержкой сетей пятого поколения Razer Edge 5G. Об этом сообщает портал Android Authority.
Подробности об устройстве пока не раскрываются. Известно, что Razer Edge 5G получит игровой чипсет Qualcomm Snapdragon G3X Gen1. Портативная игровая приставка позволит загружать мобильные игры, транслировать крупные тайтлы с ПК и консолей, а также запускать облачные проекты.
На MWC пообещали, что более подробная информация о гаджете появится 15 октября.
Ранее компания Logitech представила портативную консоль для облачного гейминга под управлением Android. Logitech G CLOUD Gaming Handheld в отличие от Razer Edge 5G получила более скромные характеристики уровня бюджетного смартфона 2021 года. Причем устройство Logitech не оснащено слотом для SIM-карт, из-за чего она привязана к Wi-Fi-сетям и не может быть по настоящему портативной.