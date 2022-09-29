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55 минут назад

Анонсирован аналог Steam Deck от Razer на Android

Газета.Ru

В ходе выставки MWC в Лас-Вегасе Verizon, Razer и Qualcomm объявили о партнерстве для создания первой в мире портативной консоли с поддержкой сетей пятого поколения Razer Edge 5G. Об этом сообщает портал Android Authority.

Razer готовит конкурента SteamDeck
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подробности об устройстве пока не раскрываются. Известно, что Razer Edge 5G получит игровой чипсет Qualcomm Snapdragon G3X Gen1. Портативная игровая приставка позволит загружать мобильные игры, транслировать крупные тайтлы с ПК и консолей, а также запускать облачные проекты.

На MWC пообещали, что более подробная информация о гаджете появится 15 октября.

Ранее компания Logitech представила портативную консоль для облачного гейминга под управлением Android. Logitech G CLOUD Gaming Handheld в отличие от Razer Edge 5G получила более скромные характеристики уровня бюджетного смартфона 2021 года. Причем устройство Logitech не оснащено слотом для SIM-карт, из-за чего она привязана к Wi-Fi-сетям и не может быть по настоящему портативной.

Наука и техника,Qualcomm,Verizon,
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