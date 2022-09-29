В AirPods Pro 2 обнаружили скрытую функцию

Первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 2 с кастомной гравировкой обнаружили скрытую функцию во всплывающем окне подключения, сообщает портал MyDrivers.

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Пользователи обратили внимание, что выгравированные эмодзи на корпусе кейса наушников также отображаются на изображении чехла при подключении к iPhone во всплывающем окне. В комментариях к постам с фотографией новой функции пользователи сети называют Apple «помешанной на деталях».

В случае покупки подержанных наушников с чужой гравировкой отключить показ «чужого» эмодзи в окне подключения невозможно, отмечает источник.

AirPods Pro 2 поступили в продажу по цене в $250 (около 14,6 тыс. руб.). При этом возможность гравировки зарядного кейса на официальном сайте Apple предоставляется совершенно бесплатно.