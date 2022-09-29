В России появятся ноутбуки от Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi, возможно, до конца осени начнет поставлять свои ноутбуки в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в компании-партнере Xiaomi и российской розничной сети.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Газета отмечает, что Xiaomi может стать первой крупной иностранной компанией, которая начнет поставлять новую продукцию на российский рынок после 24 февраля.

В Mobile Research Group подсчитали, что в начале 2022 года ноутбуки Xiaomi занимали 3,5 - 4 процента российского рынка ноутбуков в натуральном выражении. Ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин заявил, что прямые поставки позволят компании нарастить продажи.

Один из источников издания заявил, что официально Xiaomi ввозила в Россию только смартфоны, мелкую бытовую технику и телевизоры, но не компьютеры. Ноутбуки бренда можно найти и в крупных сетях, и в маленьких интернет-магазинах, но они ввозятся по «серому» импорту.

В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это означает, что некоторые товары можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.