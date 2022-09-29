Стало известно, что bluetooth-наушники могут взорваться

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что bluetooth-наушники тоже могут взорваться, как и кейсы к ним. Потому что в этих устройствах тоже есть аккумуляторы.

Причиной могут стать пот, влага, механическое повреждение, вскрытие, перегрев, производственный брак, старение устройства. Эксперт отметил, что если видно, что батарея вздулась, то пользоваться наушниками и кейсом уже нельзя — в силу химических реакций, которые уже происходят в аккумуляторе, он может взорваться в любой момент.

Последствия могут быть разными, в зависимости от того, при использовании взорвались наушники или в нерабочем состоянии.

«Последствия зависят от того, где и когда произошёл взрыв. Минимум — просто испортится поверхность, максимум — ожоги и травмы разной степени тяжести», — предупредил Бодров.

Чтобы такого не произошло, эксперт посоветовал придерживаться несложных правил: пользоваться только фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, не допускать перегрева, не оставлять гаджеты под подушкой.