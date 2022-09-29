В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
19 минут назад

В каком случае bluetooth-наушники могут взорваться

Ferra.ruиещё 1

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что bluetooth-наушники тоже могут взорваться, как и кейсы к ним. Потому что в этих устройствах тоже есть аккумуляторы.

Стало известно, что bluetooth-наушники могут взорваться
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причиной могут стать пот, влага, механическое повреждение, вскрытие, перегрев, производственный брак, старение устройства. Эксперт отметил, что если видно, что батарея вздулась, то пользоваться наушниками и кейсом уже нельзя — в силу химических реакций, которые уже происходят в аккумуляторе, он может взорваться в любой момент.

Последствия могут быть разными, в зависимости от того, при использовании взорвались наушники или в нерабочем состоянии.

«Последствия зависят от того, где и когда произошёл взрыв. Минимум — просто испортится поверхность, максимум — ожоги и травмы разной степени тяжести», — предупредил Бодров.

Чтобы такого не произошло, эксперт посоветовал придерживаться несложных правил: пользоваться только фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, не допускать перегрева, не оставлять гаджеты под подушкой.

Необходимо помнить, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, поэтому оставьте гаджет в стороне, если планируете, например, заняться активным спортом. Не носите устройство в заднем кармане одежды, иначе если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.

Наука и техника,Сергей Бодров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители