Стало известно, что bluetooth-наушники могут взорваться

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал, что bluetooth-наушники тоже могут взорваться, как и кейсы к ним. Потому что в этих устройствах тоже есть аккумуляторы.
Причиной могут стать пот, влага, механическое повреждение, вскрытие, перегрев, производственный брак, старение устройства. Эксперт отметил, что если видно, что батарея вздулась, то пользоваться наушниками и кейсом уже нельзя — в силу химических реакций, которые уже происходят в аккумуляторе, он может взорваться в любой момент.
Последствия могут быть разными, в зависимости от того, при использовании взорвались наушники или в нерабочем состоянии.
«Последствия зависят от того, где и когда произошёл взрыв. Минимум — просто испортится поверхность, максимум — ожоги и травмы разной степени тяжести», — предупредил Бодров.
Чтобы такого не произошло, эксперт посоветовал придерживаться несложных правил: пользоваться только фирменными или сертифицированными зарядными устройствами, не допускать перегрева, не оставлять гаджеты под подушкой.
Необходимо помнить, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений, поэтому оставьте гаджет в стороне, если планируете, например, заняться активным спортом. Не носите устройство в заднем кармане одежды, иначе если вы забудете про него и сядете на твердую поверхность, есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения.