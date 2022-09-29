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26 минут назад

В России появятся новые ноутбуки от Xiaomi

Газета.Ruиещё 2

Китайская компания Xiaomi может начать официальные поставки фирменных ноутбуков в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

В России появятся ноутбуки от Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Отмечается, что в случае официальных поставок Xiaomi станет едва ли не первым широко известным производителем, который выйдет на российский рынок после начала СВО и санкционной кампании.

По словам источника «Известий», компания Xiaomi до сих пор ввозила в Россию только смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику, телевизоры и другие устройства, в то время как ноутбуки бренда продаются в стране по параллельному и «серому» импорту. При этом Xiaomi — одна из немногих крупных компаний, не прекративших поставки в Россию с началом СВО.

Несмотря на отсутствие официальных поставок ноутбуков Xiaomi в Россию, спрос на них в начале 2022 года составил 3,5–4%, подсчитали в Mobile Research Group. Если прямые поставки действительно начнутся, эта доля может значительно увеличиться, считает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.

В то же время в «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что планируют расширить сотрудничество с Xiaomi и начать продавать ноутбуки бренда.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,
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