В России появятся ноутбуки от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi может начать официальные поставки фирменных ноутбуков в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Отмечается, что в случае официальных поставок Xiaomi станет едва ли не первым широко известным производителем, который выйдет на российский рынок после начала СВО и санкционной кампании.

По словам источника «Известий», компания Xiaomi до сих пор ввозила в Россию только смартфоны, аксессуары, мелкую бытовую технику, телевизоры и другие устройства, в то время как ноутбуки бренда продаются в стране по параллельному и «серому» импорту. При этом Xiaomi — одна из немногих крупных компаний, не прекративших поставки в Россию с началом СВО.

Несмотря на отсутствие официальных поставок ноутбуков Xiaomi в Россию, спрос на них в начале 2022 года составил 3,5–4%, подсчитали в Mobile Research Group. Если прямые поставки действительно начнутся, эта доля может значительно увеличиться, считает ведущий аналитик компании Эльдар Муртазин.