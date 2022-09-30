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1 час назад

Китайские астрономы связали стеклянные бусины на Луне с вымиранием динозавров

Газета.Ruиещё 2

Астрономы из Китайской академии геологических наук в Пекине выяснили, что время образования стекла на Луне совпадает с ударами метеоритов на Земле, в том числе и гигантского астероида, который привел к вымиранию динозавров. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Столкновение Земли или Луны с крупными метеоритами может сопровождаться выделением большого количества тепла. При этом силикатный материал в местах столкновения преобразуется в микроскопические стеклянные шарики. В ходе миссии Китайского национального космического агентства Chang'e-5 был доставлен на Землю лунный грунт, в котором обнаружили 215 шариков размером от 50 до 200 микрометров. 135 шариков содержали достаточно материала для определения их возраста с помощью метода, основанного на радиоактивном превращении урана в свинец. Поскольку мы знаем, сколько времени требуется урану для распада, относительное количество урана и свинца позволяет оценить возраст образца. Особый интерес представляли шарики возрастом 68 млн лет — примерно тогда огромный астероид запустил процесс вымирания динозавров. Хотя одинаковый возраст может быть совпадением, астрономы считают, что крупное столкновение в поясе астероидов могло привести к образованию множества камней, которые одновременно ударили по Земле и Луне.

Ученые нашли в лунных породах следы астероида, погубившего динозавров
Фото: NASANASA
Наука и техника,Роскосмос,
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