Ученые нашли в лунных породах следы астероида, погубившего динозавров

Астрономы из Китайской академии геологических наук в Пекине выяснили, что время образования стекла на Луне совпадает с ударами метеоритов на Земле, в том числе и гигантского астероида, который привел к вымиранию динозавров. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Столкновение Земли или Луны с крупными метеоритами может сопровождаться выделением большого количества тепла. При этом силикатный материал в местах столкновения преобразуется в микроскопические стеклянные шарики. В ходе миссии Китайского национального космического агентства Chang'e-5 был доставлен на Землю лунный грунт, в котором обнаружили 215 шариков размером от 50 до 200 микрометров. 135 шариков содержали достаточно материала для определения их возраста с помощью метода, основанного на радиоактивном превращении урана в свинец. Поскольку мы знаем, сколько времени требуется урану для распада, относительное количество урана и свинца позволяет оценить возраст образца. Особый интерес представляли шарики возрастом 68 млн лет — примерно тогда огромный астероид запустил процесс вымирания динозавров. Хотя одинаковый возраст может быть совпадением, астрономы считают, что крупное столкновение в поясе астероидов могло привести к образованию множества камней, которые одновременно ударили по Земле и Луне.