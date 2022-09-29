Назван срок работы удаленных из App Store приложений VK

Приложения VK, которые удалены из App Store, будут работать сколько угодно, пока не станут неактуальными для новых версий iOS. При ее регулярном обновлении они проработают минимум два-три года. Такой срок назвал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.