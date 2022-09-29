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1 час назад

Если сломали, придётся покупать новые: наушники AirPods Pro 2 оказались неремонтируемыми

Ferra.ru

Анонс новеньких AirPods Pro 2 состоялся в начале сентября, вместе с линейкой iPhone 14 и новыми Apple Watch.

Наушники AirPods Pro 2 оказались неремонтируемыми
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, наконец-то, до устройства добрались специалисты из iFixit, решившие выяснить, насколько вообще оно ремонтопригодно. Спойлер: всё очень плохо.

Оказалось, что наушники абсолютно неремонтопригодны, в том числе из-за повреждения корпуса при первой же попытке получить доступ к внутренним компонентам. Так как каркас девайса ломается при попытке открыть его, замена аккумулятора по большей части невозможна.

Ferra.ru

По словам экспертов, насколько AirPods популярны, настолько же они и неремонтопригодны.

Стоит также отметить, что компоновка деталей в AirPods Pro 2 очень сильно напоминает таковое у прошлого поколения. И это, в данном случае, сложно назвать комплиментом.

Наука и техника,Apple,
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