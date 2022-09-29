Наушники AirPods Pro 2 оказались неремонтируемыми

Анонс новеньких AirPods Pro 2 состоялся в начале сентября, вместе с линейкой iPhone 14 и новыми Apple Watch.
И вот, наконец-то, до устройства добрались специалисты из iFixit, решившие выяснить, насколько вообще оно ремонтопригодно. Спойлер: всё очень плохо.
Оказалось, что наушники абсолютно неремонтопригодны, в том числе из-за повреждения корпуса при первой же попытке получить доступ к внутренним компонентам. Так как каркас девайса ломается при попытке открыть его, замена аккумулятора по большей части невозможна.
По словам экспертов, насколько AirPods популярны, настолько же они и неремонтопригодны.
Стоит также отметить, что компоновка деталей в AirPods Pro 2 очень сильно напоминает таковое у прошлого поколения. И это, в данном случае, сложно назвать комплиментом.