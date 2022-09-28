Собаки оказались способны учуять стресс человека по дыханию

Ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что собаки могут чувствовать стресс по человеческому поту и дыханию. Работа была опубликована в журнале PLOS.

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В исследовании приняли участие четыре собаки и 36 человек. Исследователи собрали образцы пота и выдыхаемого воздуха у участников до и после решения сложной математической задачи. Добровольцы самостоятельно сообщали об уровне стресса до и после выполнения задания. Исследователи использовали только образцы тех людей, у которых повышалось кровяное давление и частота сердечных сокращений.

В каждой тестовой сессии собакам предоставляли образцы пота расслабленного и напряженного человека, взятые с интервалом всего в четыре минуты. Все собаки смогли правильно предупредить исследователей о «стрессовом» образце каждого человека.

«Результаты показывают, что мы, люди, выделяем разные запахи через пот и дыхание, когда находимся в состоянии стресса, и собаки могут отличить это от нашего запаха, когда мы расслаблены», – объяснили ученые.