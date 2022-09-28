В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
55 минут назад

Собаки оказались способны учуять стресс человека по дыханию

Газета.Ru

Ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что собаки могут чувствовать стресс по человеческому поту и дыханию. Работа была опубликована в журнале PLOS.

Собаки оказались способны учуять стресс человека по дыханию
Фото: PixabayPixabay

В исследовании приняли участие четыре собаки и 36 человек. Исследователи собрали образцы пота и выдыхаемого воздуха у участников до и после решения сложной математической задачи. Добровольцы самостоятельно сообщали об уровне стресса до и после выполнения задания. Исследователи использовали только образцы тех людей, у которых повышалось кровяное давление и частота сердечных сокращений.

В каждой тестовой сессии собакам предоставляли образцы пота расслабленного и напряженного человека, взятые с интервалом всего в четыре минуты. Все собаки смогли правильно предупредить исследователей о «стрессовом» образце каждого человека.

«Результаты показывают, что мы, люди, выделяем разные запахи через пот и дыхание, когда находимся в состоянии стресса, и собаки могут отличить это от нашего запаха, когда мы расслаблены», – объяснили ученые.

По словам ученых, это говорит о том, что собакам не нужны визуальные или звуковые сигналы, чтобы улавливать человеческий стресс. Это может быть полезно при дрессировке служебных собак и собак-терапевтов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители