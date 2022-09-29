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7 минут назад

Нейросеть DALL-E 2 стала доступна в Европе и США

Чемпионат.comиещё 1

Нейросеть DALL-E 2 на основе текстового описания умеет создавать уникальные изображения и редактирует то, что требуется улучшить или доработать. Ранее она была доступна только тем, кому авторы присылали приглашения. Но теперь разработчики сделали её доступной всем желающим в США и Европе.

Нейросеть DALL-E 2 стала доступна в Европе и США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чтобы получить доступ к нейросети, нужно пройти регистрацию на сайте OpenAI. При этом российские пользователи получить программу не могут — при регистрации система пишет «API OpenAI недоступен в вашей стране». Компания не уточнила, в каких ещё регионах доступ к технологии ограничен.

Первая версия DALL-E была представлена в январе 2021 года. В 2022-м OpenAI презентовала улучшенную версию технологии с подзаголовком «2». Систему на старте поддержала Microsoft — компания выделила разработчикам грант в размере $ 1 млрд.

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