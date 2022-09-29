Нейросеть DALL-E 2 стала доступна в Европе и США

Нейросеть DALL-E 2 на основе текстового описания умеет создавать уникальные изображения и редактирует то, что требуется улучшить или доработать. Ранее она была доступна только тем, кому авторы присылали приглашения. Но теперь разработчики сделали её доступной всем желающим в США и Европе.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Чтобы получить доступ к нейросети, нужно пройти регистрацию на сайте OpenAI. При этом российские пользователи получить программу не могут — при регистрации система пишет «API OpenAI недоступен в вашей стране». Компания не уточнила, в каких ещё регионах доступ к технологии ограничен.