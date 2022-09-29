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1 час назад

Астрономы обнаружили сверхновую первого поколения звезд во вселенной

Газета.Ru

Астрономы пронаблюдали след взрыва парно-нестабильной сверхновой. Об этом сообщает пресс-служба американской обсерватории NOIRLab.

Астрономы обнаружили сверхновую первого поколения звезд во вселенной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самые ранние звезды во вселенной существенно отличались от Солнца и подобных ему светил, поскольку в их составе не было металлов (так астрономы называют любые элементы тяжелее гелия). Металлы образовались лишь в ходе термоядерного синтеза, и после взрывов первых звезд вошли в состав следующих поколений. Звезды без тяжелых элементов могут быть любого размера, и потому древнейшие светила могли быть в сотни раз тяжелее Солнца. Однако жили такие звезды недолго, и заканчивали свое существование в виде мощнейших парно-нестабильных сверхновых.

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Теперь Юдзуру Есии из Астрономического института при университете Токио и его коллеги открыли следы вспышки такой сверхновой. Она расположена в квазаре J1342+0928 на удалении 13 млрд световых лет от Земли. Квазары — это сверхяркие астрономические объекты, представляющие из себя активные ядра молодых галактик, но из-за красного смещения их можно наблюдать в основном в радиодиапазоне. Ядро галактики J1342+0928 в данный момент с Земли выглядит так, каким оно было спустя 800 млн лет после Большого взрыва.

Как отмечают исследователи, их интересовало, присутствовали ли при взрыве железо, магний и некоторые другие атомы. Они практически отсутствовали в ранней Вселенной, поскольку массово появлялись лишь в звездах третьей популяции (первое поколение после Большого взрыва).

Анализ излучения данного квазара показал, что в этой древней галактике произошла вспышка, в ходе которой возникло много железа по сравнению с магнием. Подобным образом, как показали последующие теоретические расчеты ученых, ведут себя парно-нестабильные сверхновые, при взрыве которых возникают оптимальные условия для формирования более тяжелых ядер железа.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение J1342+0928 и последующие поиски других следов взрывов парно-нестабильных сверхновых помогут прояснить, как эти мощнейшие вспышки влияли на эволюцию химических элементов. Также они позволят астрономам составить типичный «портрет» звезд третьей популяции, порождавших эти взрывы в первые эпохи существования вселенной.

Ранее спутник сфотографировал обломки астероида Диморф после тарана зондом DART.

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