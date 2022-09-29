Владельцы смартфонов Samsung остались без SMS

Американские пользователи смартфонов Samsung рассказали, что на их смартфонах сломалась функция приема SMS. Об этом сообщает издание Android Police.

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Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов Samsung, опубликованные на форуме компании и Reddit. Судя по отзывам, с проблемой столкнулись пользователи телефонов серии Galaxy S22 и S21. По словам авторов, на их устройства перестали приходить SMS — в ряде случаев сообщения приходили с большой задержкой. Из жалоб следует, что без SMS остались пользователи смартфонов из США.

Согласно отчетам, большое количество жалоб поступает от абонентов оператора Verizon, реже — T-Mobile и AT&T. Владельцы телефонов заметили, что перезагрузка устройства временно решает проблему. Также потребителям посоветовали активировать режим «в самолете» или извлечь и вставить обратно сим-карту.

Samsung пока не отреагировала на проблему. По словам журналистов, неполадку вряд ли можно считать критической, однако в современном мире SMS часто используют для получения одноразовых паролей или прохождения двухфакторной аутентификации.