В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
13 минут назад

Владельцы смартфонов Samsung остались без SMS

Lenta.ruиещё 1

Американские пользователи смартфонов Samsung рассказали, что на их смартфонах сломалась функция приема SMS. Об этом сообщает издание Android Police.

Владельцы смартфонов Samsung остались без SMS
Фото: риа новостириа новости

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев смартфонов Samsung, опубликованные на форуме компании и Reddit. Судя по отзывам, с проблемой столкнулись пользователи телефонов серии Galaxy S22 и S21. По словам авторов, на их устройства перестали приходить SMS — в ряде случаев сообщения приходили с большой задержкой. Из жалоб следует, что без SMS остались пользователи смартфонов из США.

Согласно отчетам, большое количество жалоб поступает от абонентов оператора Verizon, реже — T-Mobile и AT&T. Владельцы телефонов заметили, что перезагрузка устройства временно решает проблему. Также потребителям посоветовали активировать режим «в самолете» или извлечь и вставить обратно сим-карту.

Samsung пока не отреагировала на проблему. По словам журналистов, неполадку вряд ли можно считать критической, однако в современном мире SMS часто используют для получения одноразовых паролей или прохождения двухфакторной аутентификации.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способы, как распознать прослушку на смартфоне. По словам специалиста, на это могут указывать быстрый расход аккумулятора телефона, произвольное включение микрофона или видеокамеры, а также самозапуск программ в фоновом режиме.

Наука и техника,Денис Кусков,AT&T,Verizon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители