В России разрабатывают мобильную ОС с поддержкой Android-приложений

Российская компания «Ред софт», специализирующаяся на разработке ПО, планирует выпустить операционную систему для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений. Об этом со ссылкой на слова гендиректора компании Рустама Рустамова сообщает ТАСС. Проект носит название «Ред ОС М».

Фото: газета.ru газета.ru

«Специалисты «Ред ОС» давно ведут исследование в направлении разработки мобильной операционной системы. В ближайших планах – выпуск «Ред ОС М» для портативных планшетных компьютеров и смартфонов», – цитирует ТАСС Рустамова.

Главной своей задачей при создании «Ред ОС М» разработчики видят добавление в нее поддержки приложений от уже существующих ОС вроде Android.

По словам руководителя «Ред софт», мобильная ОС может найти применение как среди госслужащих и корпоративных сотрудников, так и среди обычных пользователей.

Рустамов отметил, что прототип планшета под управлением «Ред ОС М» уже был показан в рамках форума «Армия-2022».