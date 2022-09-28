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28 минут назад

В России создают ОС для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений

Газета.Ru

Российская компания «Ред софт», специализирующаяся на разработке ПО, планирует выпустить операционную систему для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений. Об этом со ссылкой на слова гендиректора компании Рустама Рустамова сообщает ТАСС. Проект носит название «Ред ОС М».

В России разрабатывают мобильную ОС с поддержкой Android-приложений
Фото: газета.ruгазета.ru

«Специалисты «Ред ОС» давно ведут исследование в направлении разработки мобильной операционной системы. В ближайших планах – выпуск «Ред ОС М» для портативных планшетных компьютеров и смартфонов», – цитирует ТАСС Рустамова.

Главной своей задачей при создании «Ред ОС М» разработчики видят добавление в нее поддержки приложений от уже существующих ОС вроде Android.

По словам руководителя «Ред софт», мобильная ОС может найти применение как среди госслужащих и корпоративных сотрудников, так и среди обычных пользователей.

Рустамов отметил, что прототип планшета под управлением «Ред ОС М» уже был показан в рамках форума «Армия-2022».

Компания «Ред софт» также является разработчиком компьютерной операционной системы «Ред ОС» на базе Linux. Ранее «Газета.Ru» сообщала о начале продаж копий «Ред ОС» в «М.Видео-Эльдорадо».

Наука и техника,Рустам Рустамов,
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