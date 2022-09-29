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8 минут назад

Американские ученые рассказали о найденном 25 лет назад морском чудище с длинной шеей

Gismeteoиещё 1

Еще в 1995 году ученые обнаружили на территории современного штата Вайоминг окаменелые останки удивительного морского монстра, у которого была длинная шея и челюсти наподобие крокодильих. При том, что для большинства плезиозавров Верхнего мелового периода были свойственны либо короткая шея с длинной крокодильей челюстью, либо длинная шея и короткая голова. Но находка, описанная в новой статье в журнале iScience, сочетает в себе оба атрибута древних динозавров.

Американские ученые рассказали о найденном 25 лет назад морском чудище с длинной шеей
Фото: GismeteoGismeteo

Свою находку палеонтологи назвали Serpentisuchops pfisterae, что расшифровывается примерно, как «змеиный кроколиц». Останки этого чудища на протяжении последних 25 лет были выставлены в палеонтологическом музее недалеко от города Каспер, штата Вайоминг.

За десятилетия после их обнаружения ученые провели детальный анализ примерно 35 % тела чудовища. В число изученных частей тела животного входила превосходно сохранившаяся верхняя челюсть, приличная часть черепа, целая шея, позвонки, существенная часть хвоста и несколько ребер. По данным палеонтологов, не хватало лишь конечностей или плавников, применявшихся им для плавания.

Их находка свидетельствует о том, что существовал совершенно новый экотип, который отличался от всех своих сородичей, существовавших с ним в одно время. При этом у животного были «приспособления», чтобы делать многие вещи не так, как это делают другие животные, которые делят с ним одну среду.

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