В России научились изготавливать поролон из пластиковых бутылок

В России создали технологию получения вспененных полимеров из пластиковых отходов. Об этом сообщает АНО «Россия – страна возможностей».
Работа была выполнена молодыми специалистами Вятского государственного университета.
«Разработка направлена на вторичную переработку пластиковых бутылок от различных напитков, которых остается так много, что они давно создают экологическую угрозу. Позиция научного сообщества нашего университета такова: полимеры надо перерабатывать, разлагая на исходные компоненты, которые можно рассматривать как источник химического сырья. По этой логике мы начали работать с пластиковыми бутылками», – прокомментировал работу Роман Веснин, один из участников проекта.
В рамках разработанной методики пластик использованных бутылок деполимеризируют — разложат на мономеры — после чего соберут из них новые материалы. Новые вещества могут быть совершенно разными: например, антисептик для древесины или вязкая смола для производства резины. Но самым перспективным вариантом сами ученые считают производство вспененных полиуретанов, например, поролона. Они дают хорошую тепло- и звукоизоляцию и имеют легко регулируемую структуру – размер пор и жесткость, и для производства их из бутылок состав смеси необходимо лишь слегка модифицировать.
С помощью этой технологии удастся не только избавиться от отходов, но и импортозаместить производство теплоизолирующих материалов.