Что нужно знать о новой версии Google Chrome

27 сентября состоялся релиз крупного обновления для Google Chrome: в версии 106 появился ряд мелких, но приятных новшеств, которые сделают веб-серфинг еще комфортнее. Если вы не следите за новостями и давно не обновляли Chrome, рассказываем, какие фишки привнес свежий патч.

Фото: Google Google

Перевод выделенного текста

Встроенный «Google Переводчик» всегда был крайне удобной фишкой Chrome, однако новая версия браузера расширит его функционал. Если раньше браузер позволял кликнуть правой клавишей мыши, чтобы перевести всю веб-страницу, то теперь можно переводить только выделенные фрагменты. Эта функция включается в настройках флагов Chrome.

RSS-читалка на ПК-версии браузера

В 2021 году Chrome для Android и iOS получил встроенный инструмент для чтения RSS-лент, которая позволяла подписаться на новости конкретных сайтов. Теперь эта функция появится и на ПК-версии Chrome, но сейчас она не всегда работает как задумано. Технически подписаться на новости сайта можно, однако боковая панель, где показывается лента, еще пока не готова. Новая функция использует RSS, если этот механизм активен на сайте, хотя браузер находит контент и без него.

Веб-приложения получат новые элементы интерфейса

Разработчики Chrome постоянно совершенствуют интеграцию веб-приложений, и свежее обновление не стало исключением. Новый Pop-Up API позволяет приложениям выводить на экран временные элементы интерфейса поверх окна браузера: например, выпадающие списки, анкеты, галереи контента и обучающие подсказки.

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