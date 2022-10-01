Что нужно знать о новой версии Google Chrome

27 сентября состоялся релиз крупного обновления для Google Chrome: в версии 106 появился ряд мелких, но приятных новшеств, которые сделают веб-серфинг еще комфортнее. Если вы не следите за новостями и давно не обновляли Chrome, рассказываем, какие фишки привнес свежий патч.
Встроенный «Google Переводчик» всегда был крайне удобной фишкой Chrome, однако новая версия браузера расширит его функционал. Если раньше браузер позволял кликнуть правой клавишей мыши, чтобы перевести всю веб-страницу, то теперь можно переводить только выделенные фрагменты. Эта функция включается в настройках флагов Chrome.
В 2021 году Chrome для Android и iOS получил встроенный инструмент для чтения RSS-лент, которая позволяла подписаться на новости конкретных сайтов. Теперь эта функция появится и на ПК-версии Chrome, но сейчас она не всегда работает как задумано. Технически подписаться на новости сайта можно, однако боковая панель, где показывается лента, еще пока не готова. Новая функция использует RSS, если этот механизм активен на сайте, хотя браузер находит контент и без него.
Разработчики Chrome постоянно совершенствуют интеграцию веб-приложений, и свежее обновление не стало исключением. Новый Pop-Up API позволяет приложениям выводить на экран временные элементы интерфейса поверх окна браузера: например, выпадающие списки, анкеты, галереи контента и обучающие подсказки.
Эта функция пока находится на ранних стадиях разработки, но тем не менее: Chrome получит возможность сохранять заметки на веб-страницах. Их можно размещать в верхней части окна, где они сохранятся даже после закрытия вкладки — браузер также покажет ваши записи в боковой панели. Microsoft работает над похожим функционалом для Edge.