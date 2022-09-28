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1 час назад

Блогер-миллионник предупредил владельцев смартфонов Samsung о взрывающихся аккумуляторах

Газета.Ru

Популярный британский техноблогер Арун Майни с YouTube-канала Mrwhosetheboss предупредил владельцев смартфонов Samsung о возможном взрыве их гаджетов. Он выявил пять устройств из собственной коллекции, подверженных взрыву и возгоранию.

Владельцев смартфонов Samsung предупредили о взрывающихся аккумуляторах
Фото: Газета.руГазета.ру

Майни рассказал, что в июле 2022 года аккумуляторы в трех его старых смартфонах Samsung Galaxy S7, S10 и Note 8 начали самопроизвольно вздуваться. В сентябре блогер уже пожаловался на новые модели южнокорейской компании. По словам Майни, который имеет огромную коллекцию смартфонов, все его гаджеты хранятся при одинаковых условиях на одинаковых полках, однако от взбухания и взрыва аккумуляторов пострадали только устройства от Samsung.

Выяснилось, что с блогером связывались представители Samsung, которые забрали устройства для экспертизы, однако это не дало никаких результатов. Вскоре Майни в поисках ответа связался с американским блогером MKBHD, который также рассказал о случаях вздутия аккумуляторов в смартфонах Samsung.

Во время беседы по телефону Майни обнаружил, что аккумулятор в его Galaxy S20 FE уже начал вздуваться, повреждая заднюю панель смартфона. Вскоре он также выявил неисправный аккумулятор и во флагманском Galaxy Fold 2. Оба смартфона были выпущены в 2020 году, однако заявленный срок службы аккумуляторов при правильном использовании батареи составляет 5 лет.

Майни заявил, что пользуется смартфонами исключительно в течение нескольких недель в период тестирования, а после отключает их и убирает в коллекцию.

Компания Samsung пока никак не прокомментировала ситуацию. Блогер и эксперт Зак Нельсон в свою очередь предположил, что причина самопроизвольного вздутия аккумуляторов Samsung и их последующих взрывов кроется в недостаточном контроле качества в компании.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Индии взорвался аккумулятор в бюджетном смартфоне Redmi 6A, в результате чего погибла женщина.

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