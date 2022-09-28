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28 минут назад

Робот установил рекорд Гиннеса по спринту на стометровке

Ferra.ruиещё 1

Робот по имени Кэсси установил мировой рекорд Гиннесса по бегу на 100 метров среди двуногих роботов, это впечатляющая демонстрация робототехники и инженерного искусства.

Робот установил рекорд Гиннеса по спринту на стометровке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кэсси - детище Agility Robotics, компании, созданной на базе Университета штата Орегон. Робот был представлен в 2017 году в качестве развивающей платформы для исследований в области робототехники. С тех пор Кэсси продолжает двигаться вперед, а в 2021 году продемонстрировал впечатляющий прогресс, преодолев 5-километровую пробежку чуть более чем за 53 минуты.

Новое достижение было достигнуто благодаря использованию алгоритмов машинного обучения. Команда потратила неделю на ускоренное обучение Кэсси симуляционным тренировкам, направленным на определение наиболее эффективной походки. Но это был не просто вопрос скорости. Чтобы рекорд Гиннесса был зафиксирован, Кэсси должен был начать движение в позе стоя, а затем вернуться в эту позу после пересечения финишной линии, а не просто упасть. Это означало, что Кэсси должен был использовать две нейронные сети, одну для быстрого бега, другую для стояния на месте, и изящно переходить от одной к другой.

В итоге Кэсси преодолела 100-метровую дистанцию за 24,73 секунды, установив мировой рекорд Гиннесса для двуногих роботов.

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