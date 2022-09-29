В США придумали новые санкции против системы МИР и Мосбиржи

США и Евросоюз собираются ввести новые санкции против российской платёжной системы МИР и ключевых структур Мосбиржи.
В отношении платёжной системы речь идёт как о ней самой, так и об Агентстве по страхованию вкладов.
США намерены наложить санкции на Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий — ключевые структуры Московской биржи. В Мосбирже уже говорили, что рассматривают риски, которые могут возникнуть в случае санкций.
Евросоюз хочет ввести санкции в отношении импорта части алмазов и физических лиц, связанных с проведением референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях.